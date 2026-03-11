إعلان

إسقاط طائرة مسيرة وتحطم أخرى في البحر قرب عمان

كتب : وكالات

12:31 م 11/03/2026

أفادت وكالة الأنباء العمانية الرسمية، بأن طائرة مسيرة تم إسقاطها وأخرى تحطمت في البحر شمال مدينة الدقم العمانية.

وأوضحت السلطات العمانية، أن الحوادث لم تسفر عن أي إصابات أو أضرار، وأدانت ما وصفته بـ "العمليات الاستهدافية المستمرة".

وتقع الدقم على الساحل الجنوبي الشرقي لعمان وتستضيف ميناءً رئيسيًا ومنطقة اقتصادية خاصة نمت أهميتها الاستراتيجية في السنوات الأخيرة. ولم تقدم السلطات تفاصيل إضافية عن الطائرات المسيرة أو مصدرها.

ولم تتعرض عمان، التي لعبت دور الوسيط في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران قبل اندلاع النزاع، حتى الآن لعدد كبير من الهجمات مثل جيرانها في الخليج.

إيران وأمريكا الحرب على إيران هجمات على الخليج مضيق هرمز سلطنة عمان

