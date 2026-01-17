إعلان

نادية الجندي بإطلالة أنيقة في حفل joy awards 2026

كتب : مصراوي

06:16 م 17/01/2026
الرياض- منى الموجي:

تصوير- منى الموجي:

وصلت النجمة نادية الجندي إلى حفل توزيع جوائز صناع الترفيه - joy awards المُقام في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وظهرت نادية على السجادة الخزامية مرتدية فستانا أنيقا، وحرصت على التقاط الصور التذكارية أمام عدسات كاميرات وسائل الإعلام العربية.

ويشهد الحفل حضور كوكبة من نجوم الفن والمشاهير، بينهم: ورد الخال، باسم يوسف، مها نصار، إيمان العاصي، صفية العمري، هاني رمزي، عمرو مصطفى.

الحفل يقوم بتكريم كوكبة من النجوم والمؤثرين والمشاهير في الفن والرياضة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، والذين حققوا نجاحات كبيرة العام الماضي 2025.

