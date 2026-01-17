بث مباشر لحفل توزيع جوائز "Joy Awards" 2026

يقام مساء اليوم السبت، حفل توزيع جوائز "Joy Awards" في دورته السادسة هذا العام الذي يقام بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، برعاية المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه.

ويواصل عدد كبير من أبرز النجوم وصناع السينما والدراما التلفزيونية من مختلف أنحاء العالم، التوافد على أهم حدث فني يقام بالمملكة العربية السعودية، وسط منافسة شرسة على الأفضل.

تابعوا البث المباشر للاحتفاء بأبرز نجوم صناعة الترفيه في حفل #جوي_اووردز 2026 🏆❤️



Watch the live broadcast celebrating the biggest stars in the entertainment industry at #JoyAwards2026 🏆❤️#موسم_الرياض#RiyadhSeason@riyadhseason

https://t.co/NiMuFRZo3g — Joy Awards (@JoyAwards) January 17, 2026

ويكرم الحفل أبرز نجوم الوطن العربي والعالم في كافة المجالات على ما قدموه طوال العام الماضي، إلى جانب تكريم العديد من الأسماء التي أسهمت في تطور صناعة الفن.

يُبث الحفل على الهواء مباشرة عبر قنوات MBC1 ، و MBC مصر، و MBC العراق، وMBC5، إضافةً إلى منصة MBC" شاهد"، ابتداءً من وصول النجوم إلى الحفل، فمرورهم على السجادة الخزامية، وصولاً إلى توزيع الجوائز والتكريمات، وما يتخللها من فقرات فنية وترفيهية وعروض موسيقية وغنائية حية.

