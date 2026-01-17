إعلان

بث مباشر لحفل توزيع جوائز "Joy Awards" 2026

كتب : مروان الطيب

06:03 م 17/01/2026

حفل توزيع جوائز جوي أووردز

يقام مساء اليوم السبت، حفل توزيع جوائز "Joy Awards" في دورته السادسة هذا العام الذي يقام بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، برعاية المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه.

ويواصل عدد كبير من أبرز النجوم وصناع السينما والدراما التلفزيونية من مختلف أنحاء العالم، التوافد على أهم حدث فني يقام بالمملكة العربية السعودية، وسط منافسة شرسة على الأفضل.

ويكرم الحفل أبرز نجوم الوطن العربي والعالم في كافة المجالات على ما قدموه طوال العام الماضي، إلى جانب تكريم العديد من الأسماء التي أسهمت في تطور صناعة الفن.

يُبث الحفل على الهواء مباشرة عبر قنوات MBC1 ، و MBC مصر، و MBC العراق، وMBC5، إضافةً إلى منصة MBC" شاهد"، ابتداءً من وصول النجوم إلى الحفل، فمرورهم على السجادة الخزامية، وصولاً إلى توزيع الجوائز والتكريمات، وما يتخللها من فقرات فنية وترفيهية وعروض موسيقية وغنائية حية.

