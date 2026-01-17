بالصور| ورد الخال أول حضور حفل Joy Awards 2026 في الرياض

ميلي بوبي براون عن حفل "Joy Awards" 2026: "لم أحضر حفل بهذه الضخامة من قبل"

الرياض- منى الموجي:

تصوير- منى الموجي:

وصلت الفنانة اللبنانية ورد الخال، إلى السجادة الخزامية لـ joy awards لحضور حفل توزيع جوائز صناع الترفيه، والذي من المقرر انطلاقه بعد دقائق قليلة في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

يُبث الحفل - الذي يحضره المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه على الهواء مباشرة عبر قنوات MBC1 ، و MBC مصر، و MBC العراق، وMBC5، إضافةً إلى منصة MBC" شاهد"، ابتداءً من وصول النجوم إلى الحفل، فمرورهم على السجادة الخزامية، وصولاً إلى توزيع الجوائز والتكريمات، وما يتخللها من فقرات فنية وترفيهية وعروض موسيقية وغنائية حية.

ويشارك في الحفل بنسخته السادسة كوكبة كبيرة من نجوم الفن والسينما والدراما والرياضة العرب والعالميين، إلى جانب أبرز صنّاع الترفيه والمحتوى والفاعلين في هذا القطاع، إلى جانب تواجد حشد من أهل الصحافة والإعلام العرب والعالميين، والمؤثرين الاجتماعيين، والشخصيات العامة، وغيرهم.

يكرم الحفل أبرز الشخصيات من الوطن العربي والعالم ويقدم جوائز تكريمية للنجوم والإنتاجات التي استحوذت على قلوب الجمهور خلال عام 2025.