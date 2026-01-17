من هي زوجة ويجز؟.. 10 معلومات عن نور العزاوي بعد ارتباطهما رسميا

إعداد-مروان الطيب:



حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.



مصراوي يعرض لكم لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

ويجز يحتفل بزواجه

احتفل مطرب الراب ويجز بزفافه من العراقية نور العزاوي، ونشر صورة لهما احتفالا بالزواج عبر حسابه على انستجرام وكتب: "اتجوزت حب حياتي".

سيرين عبد النور

خضعت الفنانة سيرين عبد النور لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر حسابها على انستجرام، ظهرت خلالها بفستان أسود أنيق خطفت به الأنظار.

عبير صبري

تواصل الفنانة عبير صبري، الترويج لمسلسلها "البخت" ونشرت صورا من كواليس التصوير الذي تخوض من خلاله موسم دراما رمضان 2026.

ونشرت عبير، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "مسلسل البخت.. رمضان ٢٠٢٦ بإذن الله".

نادية الجندي

شاركت الفنانة نادية الجندي، متابعيها عبر السوشيال ميديا، إطلالة شبابية لها بأحدث ظهور خلال استمتاعها بإجازتها في دبي.

ونشرت نادية، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "مساء الورد والمحبة".

يارا السكري

أعربت الفنانة يارا السكري عن سعادتها بزيارة الروضة الشريفة، بالتزامن مع ذكرى ليلة الإسراء والمعراج، وشاركت جمهورها صورا لها على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت يارا بالحجاب باكية، وعلقت على الصور: "الحمد لله الذي بلغني ليلة الإسراء والمعراج في الروضة الشريفة، قريبا من مقام نبيك محمد. اللهم اجعلها زيارة مقبولة ودعاء مستجابا، واكتب لي بها أجر الصلاة في روضة من رياض الجنة".