"جمال رباني".. كارولين عزمي تتألق في أحدث ظهور لها (صور)

كتب : نوران أسامة

05:04 م 15/01/2026
    كارولين عزمي تتألق في أحدث ظهور لها
    أحدث ظهور للفنانة كارولين عزمي
    كارولين عزمي في أحدث ظهور لها
    بإطلالة شتوية أنيقة كارولين عزمي تخطف الأنظار
    كارولين عزمي تنشر صور جديدة من أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة كارولين عزمي جمهورها صورًا جديدة من أحدث ظهور لها، ولاقت إعجاب الجمهور.

ونشرت كارولين الصور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة شتوية أنيقة، ارتدت خلالها جاكيت فرو باللون البيج ونسقت معه بنطلون جينز.

وانهالت عليها تعليقات الجمهور، وجاءت أبرزها كالتالي: "قلبي من جوه"، "كارو العسل"، "الجبال الرباني"، "ما شاء الله"، "نجمة رمضان".

يذكر أن كارولين عزمي ظهرت مؤخرًا في برنامج "عرب وود"، وتحدثت خلاله عن أهمية الزواج بالنسبة لها، وقالت: "نفسي أتجوز، أكيد أول ما يجي صاحب النصيب مش هتردد، لأني بحب العيلة وبحب الأجواء العائلية. ربنا يبعت صاحب النصيب، لسه مفيش حاجة".


