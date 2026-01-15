رمضان 2026.. 12 صورة من كواليس مسلسل "على قد الحب"

شاركت الفنانة كارولين عزمي جمهورها صورًا جديدة من أحدث ظهور لها، ولاقت إعجاب الجمهور.

ونشرت كارولين الصور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة شتوية أنيقة، ارتدت خلالها جاكيت فرو باللون البيج ونسقت معه بنطلون جينز.

وانهالت عليها تعليقات الجمهور، وجاءت أبرزها كالتالي: "قلبي من جوه"، "كارو العسل"، "الجبال الرباني"، "ما شاء الله"، "نجمة رمضان".

يذكر أن كارولين عزمي ظهرت مؤخرًا في برنامج "عرب وود"، وتحدثت خلاله عن أهمية الزواج بالنسبة لها، وقالت: "نفسي أتجوز، أكيد أول ما يجي صاحب النصيب مش هتردد، لأني بحب العيلة وبحب الأجواء العائلية. ربنا يبعت صاحب النصيب، لسه مفيش حاجة".







