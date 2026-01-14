علق السيناريست عبدالرحيم كمال، على خسارة منتخب مصر من السنغال في نصف نهائي أمم إفريقيا.

وكتب كمال، عبر حسابه على فيسبوك: "منتخب مصر فريق كبير ومحترم وقدم مباريات فوق قدراته، بالتوفيق في كأس العالم بإذن الله يا رجالة".

وتلقى منتخب مصر الأول لكرة القدم تحت قيادة حسام حسن، الهزيمة الأولى في منافسات النسخة الحالية من بطولة كأس الأمم الأفريقية والمقامة حالياً بالمغرب 2025-2026، وذلك من نظيره السنغالي بهدف نظيف في المباراة التي جمعت على ملعب ابن بطوطة بمدينة طنجة المغربية، في دور نصف النهائي.