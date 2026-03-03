إعلان

مصادر لرويترز: "أرامكو" تدرس بدائل لمضيق هرمز لتصدير النفط

كتب : وكالات

02:44 م 03/03/2026

أرامكو

قالت مصادر في قطاع النفط لوكالة إن شركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط تدرس طرقاً بديلة لتصدير نفطها الخام لتجنب مضيق هرمز.

وأفادت ثلاثة مصادرلرويترز الثلاثاء بأن أرامكو أبلغت بالفعل بعض مشتري خامها العربي الخفيف بضرورة تحميل شحناتهم في ميناء ينبع على ساحل البحر الأحمر.

وكان أحد المصادر قد صرح لرويترز في وقت سابق بأن الشركة السعودية تدرس استخدام خط الأنابيب الممتد من الشرق إلى الغرب لشحن النفط الخام عبر ساحل البحر الأحمر.

