مصادر لرويترز: "أرامكو" تدرس بدائل لمضيق هرمز لتصدير النفط

قالت مصادر في قطاع النفط لوكالة إن شركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط تدرس طرقاً بديلة لتصدير نفطها الخام لتجنب مضيق هرمز.

وأفادت ثلاثة مصادرلرويترز الثلاثاء بأن أرامكو أبلغت بالفعل بعض مشتري خامها العربي الخفيف بضرورة تحميل شحناتهم في ميناء ينبع على ساحل البحر الأحمر.

وكان أحد المصادر قد صرح لرويترز في وقت سابق بأن الشركة السعودية تدرس استخدام خط الأنابيب الممتد من الشرق إلى الغرب لشحن النفط الخام عبر ساحل البحر الأحمر.