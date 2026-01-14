إعلان

مي الغيطي عن فيلمها العالمي "The Mummy": احتجت وقتًا لفهم طبيعة السينما العالمية

كتب : مصراوي

04:55 م 14/01/2026

مي الغيطي

عبّرت الفنانة مي الغيطي عن سعادتها بعد إطلاق الإعلان التشويقي الأول لفيلمها العالمي المنتظر The Mummy 2026، مؤكدة أن التجربة تمثل خطوة مفصلية في مسيرتها الفنية داخل السينما العالمية.

وقالت مي في أول تعليق لها بعد طرح التيزر، إنها احتاجت وقتًا لفهم طبيعة العمل داخل منظومة السينما الدولية، خاصة الفروق بين صناعة الأفلام البريطانية وشركات الإنتاج الضخمة في هوليوود، موضحة أن التعاون مع وكالات تنظيم المواهب وشركات الإنتاج الأمريكية يختلف كليًا عن السوق الأوروبي، لكنه منحها خبرة احترافية كبيرة.

وأضافت "الغيطي" أن وجود جيل جديد من النجوم المصريين في السينما العالمية أصبح ضرورة، مشيرة إلى أن مصر تمتلك مواهب استثنائية قادرة على المنافسة دوليًا، لكن حاجز اللغة لا يزال أحد التحديات الأساسية أمام انتشارهم عالميًا.

وعن نشاطها العربي بالتوازي مع مشوارها العالمي، أعربت مي عن سعادتها الكبيرة بمشاركتها في المسلسل المصري السعودي "جد جديد"، مؤكدة أن التجربة كانت مميزة على جميع المستويات، خاصة مع شركة إنتاج محترفة، ومع المخرجة سلمى الكاشف التي وصفتها بـ"الصديقة المقربة"، إضافة إلى العمل أمام الفنانة الكبيرة سوسن بدر، مشيرة إلى أن هناك عددًا كبيرًا من المشاهد التي تجمعهما داخل العمل.

وكشفت مي في ختام تصريحاتها أنها تقرأ حاليًا سيناريو فيلم مصري جديد مهم، تشارك فيه أمام نجم شاب، مؤكدة أن الإعلان عنه سيكون قريبًا، وأنه يحمل مفاجأة للجمهور.

ويُعد فيلم The Mummy واحدًا من أضخم إنتاجات هوليوود المنتظرة لعام 2026، وتشارك مي الغيطي في بطولته إلى جانب نخبة من نجوم السينما العالمية، في عمل يعيد تقديم أسطورة “المومياء” بروح عصرية تمزج بين الرعب النفسي والمغامرة والتشويق، في خطوة جديدة ترسّخ حضورها كإحدى أبرز الوجوه العربية الصاعدة عالميًا.

مي الغيطي فيلم The Mummy السينما العالمية

