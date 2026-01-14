إعلان

بالفيديو.. شريف سلامة يمازح جمهوره وينشر مقطعًا من كواليس فيلم "جوازة ولا جنازة"

كتب : نوران أسامة

12:37 م 14/01/2026

شريف سلامة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

مازح الفنان شريف سلامة جمهوره، ونشر مقطع فيديو من كواليس فيلمه "جوازة ولا جنازة"، المعروض حاليًا بدور العرض السينمائية.

ونشر سلامة مقطع الفيديو، الذي جمعه بالفنانة نيللي كريم، عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام»، وعلّق عليه قائلًا: "تسريب.. جوازة ولا جنازة، لحظة لا تُنسى، آخر بهدلة، ومعلش يا نيللي".

فيلم "جوازة ولا جنازة" من تأليف أميرة دياب ودينا ماهر، وإخراج أميرة دياب، ويشارك في بطولته نيللي كريم، شريف سلامة، لبلبة، انتصار، محمود البزاوي، أمير صلاح الدين، عادل كرم، ودنيا ماهر.

ويُذكر أن الفنان شريف سلامة أعلن انفصاله عن زوجته الفنانة داليا مصطفى قبل أسابيع، بعد زواج دام 21 عامًا.

اقرأ أيضًا:

"لا يا صلاح بلاش الدم".. أيتن عامر تدعم المنتخب المصري قبل مواجهة السنغال

شريف رمزي يحيى ذكرى وفاة والده: "كل سنة بتعدي علي وفاته بتحسسني بفراقه"

الإثنين.. ملتقى الهناجر يناقش "المتحف المصري الكبير أيقونة ثقافية تروي قصة الانسان المصري"

رمضان 2026.. محمد إمام يعلن مشاركة بسنت شوقي في مسلسل "الكينج"

شريف سلامة فيلم جوازة ولا جنازة دور العرض السينمائي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

القصير رئيسًا لـ"الزراعة والري" بمجلس النواب
أخبار مصر

القصير رئيسًا لـ"الزراعة والري" بمجلس النواب
"اتفرج ببلاش على ماتش مصر والسنغال".. تردد القناة الناقلة مجانا على النايل
رياضة محلية

"اتفرج ببلاش على ماتش مصر والسنغال".. تردد القناة الناقلة مجانا على النايل
مدرب جزر القمر لمصراوي: "منتخب مصر يمكنه التغلب على أي منافس"
رياضة عربية وعالمية

مدرب جزر القمر لمصراوي: "منتخب مصر يمكنه التغلب على أي منافس"
رمضان 2026.. محمد إمام يعلن مشاركة بسنت شوقي في مسلسل "الكينج"
مسرح و تليفزيون

رمضان 2026.. محمد إمام يعلن مشاركة بسنت شوقي في مسلسل "الكينج"
إبراهيم عيسى: لا مبرر بعد اليوم للتهاون مع الإخوان داخل مصر أو خارجها (فيديو)
أخبار مصر

إبراهيم عيسى: لا مبرر بعد اليوم للتهاون مع الإخوان داخل مصر أو خارجها (فيديو)

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

نيجيريا

- -
22:00

المغرب

السنغال

- -
19:00

مصر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

ننشر التشكيل الكامل لانتخابات اللجان النوعية بمجلس النواب
السيسي وبولس يبحثان تعزيز العلاقات المصرية - الأمريكية
استغاثة منتصف الليل.. كيف أنقذت قاطرات قناة السويس 12 بحاراً من قلب السفينة FENER؟
"اتفرج ببلاش على ماتش مصر والسنغال".. تردد القناة الناقلة مجانًا على النايل سات
السفينة تتجه للغرق.. ماذا يحدث على متن FENER قرب شاطئ بورسعيد؟ - صور