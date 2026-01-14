مازح الفنان شريف سلامة جمهوره، ونشر مقطع فيديو من كواليس فيلمه "جوازة ولا جنازة"، المعروض حاليًا بدور العرض السينمائية.

ونشر سلامة مقطع الفيديو، الذي جمعه بالفنانة نيللي كريم، عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام»، وعلّق عليه قائلًا: "تسريب.. جوازة ولا جنازة، لحظة لا تُنسى، آخر بهدلة، ومعلش يا نيللي".

فيلم "جوازة ولا جنازة" من تأليف أميرة دياب ودينا ماهر، وإخراج أميرة دياب، ويشارك في بطولته نيللي كريم، شريف سلامة، لبلبة، انتصار، محمود البزاوي، أمير صلاح الدين، عادل كرم، ودنيا ماهر.

ويُذكر أن الفنان شريف سلامة أعلن انفصاله عن زوجته الفنانة داليا مصطفى قبل أسابيع، بعد زواج دام 21 عامًا.

اقرأ أيضًا:

"لا يا صلاح بلاش الدم".. أيتن عامر تدعم المنتخب المصري قبل مواجهة السنغال

شريف رمزي يحيى ذكرى وفاة والده: "كل سنة بتعدي علي وفاته بتحسسني بفراقه"

الإثنين.. ملتقى الهناجر يناقش "المتحف المصري الكبير أيقونة ثقافية تروي قصة الانسان المصري"

رمضان 2026.. محمد إمام يعلن مشاركة بسنت شوقي في مسلسل "الكينج"