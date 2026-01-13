8 صور من احتفال درة بعيد ميلادها مع زوجها هاني سعد

خطفت الفنانة ميرنا جميل قلوب جمهورها من خلال أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا.

وظهرت ميرنا في الصور بإطلالة كاجوال شتوية، إذ ارتدت جاكيت فرو باللون البني مع بنطال جينز، وشاركت الصور مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

وانهالت تعليقات الجمهور على الصور، وجاءت أبرزها: «يا قمر»، "جمالك"، "عسولة"، "خطيرة ربنا يحميكي"، و"منتظرين نشوف حمزة وهدية".

يذكر أن الفنانة ميرنا جميل تشارك في دراما رمضان 2026 من خلال مسلسل "الكينج"، بطولة محمد إمام، حنان مطاوع، مصطفى خاطر، ومن تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.

