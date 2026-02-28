المؤشر الرئيسي للبورصة يرتفع بنسبة 2.99% خلال جلسات شهر فبراير

ارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 2.99% خلال شهر فبراير الجاري، مقارنة بشهر يناير الماضي، حيث أغلق المؤشر EGX30 عند مستوى 49212 نقطة بختام تعاملات يوم الخميس الماضي، وفقًا للتقرير الشهري للبورصة المصرية.

في المقابل، ارتفع مؤشر EGX70 بنسبة 1.21%، ليغلق عند مستوى 12296 نقطة، كما صعد مؤشر EGX100 بنسبة 3.07%، ليغلق عند مستوى 17343 نقطة.

أداء المؤشر الرئيسي على مدار الأسابيع

الأسبوع الأول: ارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 4.09%، ليغلق عند مستوى 47662 نقطة.

الأسبوع الثاني: ارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1.59%، ليغلق عند مستوى 50490 نقطة.

الأسبوع الثالث: انخفض المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 2.98%، ليغلق عند مستوى 50667 نقطة.

الأسبوع الرابع: ارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.41%، ليغلق عند مستوى 49212 نقطة.

أسباب أرتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية في أولي جلسات الشهر

أكد إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفني بشركة النعيم القابضة للاستثمارات، على أن سبب صعود المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية يعود إلى ارتفاع الأسواق العالمية اليوم، بالإضافة إلى حزمة التسهيلات التي قدمتها الحكومة، مما سهم في جذب مزيد من المستثمرين إلى البورصة.

وأوضح مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة أكيومن لإدارة الأصول، أن سبب صعود المؤشر الرئيسي للبورصة يرجع إلى زيادة التداولات وارتفاع أسهم الشركات المرتبطة بمجال التكنولوجيا المالية وبعض الخدمات المالية غير المصرفية، مثل شركات فوري وإي فاينانس وبلتون والمصرية للاتصالات.

أسباب انخفاض المفاجئ للمؤشر الرئيسي في أواخر جلسات الشهر

أوضحت حنان رمسيس، عضو مجلس إدارة شركة الحرية لتداول الأوراق المالية، إن هبوط المؤشرات بالبورصة خلال جلسات الأسبوع الثالث من شهر فبراير، يرجع إلى ارتفاع مبيعات المستثمرين الأجانب، مضيفة أن هذا التراجع يعد تصحيحًا صحيًا بعد الارتفاعات المتتالية التي حققها المؤشر، والتي دفعته إلى تخطي 52 ألف نقطة، مشيرة إلى أن حدوث قدر من الهدوء النسبي أمر طبيعي.

وأشارت إلى أن المواسم والأعياد عادة ما تشهد هدوءًا نسبيًا في حركة التداولات، بالتزامن مع شهر رمضان المبارك، الذي تتسم جلساته بالهدوء نتيجة تقليص ساعات التداول، حيث تبدأ الجلسة في الساعة 10 صباحًا وتنتهي في الساعة 1:30 ظهرًا.

وأوضح محمد عبد الهادي، خبير سوق المال، أن تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بعد الارتفاع القوي، يرجع إلى عمليات جني أرباح عقب المكاسب الكبيرة، وهي حركة طبيعية لاستكمال الصعود وتجربة مستويات سعرية ومؤشرات أخرى.

