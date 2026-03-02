أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية، عن استدعاء الإمارات السفير الإيراني وتسليمه مذكرة احتجاج إزاء الاعتداءات والهجمات الإرهابية الإيرانية.

وأكدت الإمارات، بحسب وكالة أنباء الإمارات، أن استهداف أراضيها يُعدّ انتهاكًا صارخًا لسيادتها وتهديداً لأمنها الوطني وانتهاكاً واضحاً لكافة المواثيق والقرارات الدولية والأعراف.

وأعرب معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة بدولة الإمارات العربية المتحدة، عن رفض بلاده التام لأي مبررات أو تفسيرات صادرة عن الحكومة الإيرانية بشأن ما وصفه بالتصعيد العدواني الذي استهدف مواقع مدنية، وذلك خلال استدعاء السفير الإيراني لدى الدولة.

وأوضح أن الهجمات طالت مناطق سكنية ومطارات وموانئ ومنشآت خدمية، ما عرّض مدنيين عزلًا للخطر، واعتبرها تصعيدًا خطيرًا وغير مسؤول.

وأكد أن هذه التحركات تجاهلت الموقف الإماراتي الواضح الذي شدد مرارًا على عدم السماح باستخدام أراضي الدولة في أي عمليات عسكرية موجهة ضد إيران.

وشدد وزير الدولة، على أن تلك الاعتداءات تمثل انتهاكًا صريحًا لمبادئ حسن الجوار، وتتعارض مع أحكام الأمم المتحدة وميثاقها، كما تقوض جهود خفض التصعيد والمسارات السلمية التي انتهجتها دولة الإمارات في تعاملها مع طهران خلال الفترة الماضية.

وحذر من أن استمرار مثل هذه التصرفات ستكون له تداعيات خطيرة على العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيرًا إلى أن انعكاساتها قد تمتد إلى مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والتجارية.

وأكد مطالبة دولة الإمارات باحترام سيادتها بشكل كامل، ووقف هذه الاعتداءات فورًا ودون أي شروط، مشددًا في الوقت ذاته على أن الإمارات تحتفظ بحقها في الرد واتخاذ ما تراه مناسبًا وفقًا للقانون الدولي لحماية أمنها ومصالحها الوطنية.