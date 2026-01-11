بإطلالة ساحرة.. إليسا تتألق في حفلها الغنائي بفستان أحمر طويل

كشفت المطربة إليسا عن أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا من حفلها الغنائي الأخير في السعودية.

ظهرت إليسا بإطلالة ساحرة وجريئة مرتدية فستان أحمر شتوي وطويل كشف عن جمالها وأناقتها.

ونشرت إليسا عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام" مجموعة صور من الحفل، والتي تفاعل معها المتابعين بشكل كبير.

يذكر أن إليسا أحيت مؤخرا حفلا غنائيا في تونس، ونشرت إليسا مقطع فيديو من استقبالها عبر خاصية الاستوري على انستجرام، كشفت خلاله عن استقبالها بالبلايين من قبل الجهة المنظمة للحفل وكتبت على الفيديو: "وحشتوني والله".

اخر أغاني إليسا

وكان آخر ما طرحته إليسا هي أغنية بعنوان "متخذلنيش" وهي الأغنية الدعائية لفيلم "السلم والثعبان: لعب عيال".

