بإطلالة ساحرة.. إليسا تتألق في حفلها الغنائي بفستان أحمر طويل

كتب : معتز عباس

07:49 م 11/01/2026
    اليسا في حفلها الغنائي
    اليسا وصورة من الحفل
    اليسا تتالق في حفلها الغنائي
    اليسا تغني مع الجمهور
    اليسا بفستان احمر مخملي
    المطربة اليسا

كشفت المطربة إليسا عن أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا من حفلها الغنائي الأخير في السعودية.

ظهرت إليسا بإطلالة ساحرة وجريئة مرتدية فستان أحمر شتوي وطويل كشف عن جمالها وأناقتها.

ونشرت إليسا عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام" مجموعة صور من الحفل، والتي تفاعل معها المتابعين بشكل كبير.

يذكر أن إليسا أحيت مؤخرا حفلا غنائيا في تونس، ونشرت إليسا مقطع فيديو من استقبالها عبر خاصية الاستوري على انستجرام، كشفت خلاله عن استقبالها بالبلايين من قبل الجهة المنظمة للحفل وكتبت على الفيديو: "وحشتوني والله".

اخر أغاني إليسا

وكان آخر ما طرحته إليسا هي أغنية بعنوان "متخذلنيش" وهي الأغنية الدعائية لفيلم "السلم والثعبان: لعب عيال".

إليسا السعودية إطلالة إليسا انستجرام إليسا

