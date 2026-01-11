نانسي صلاح تكشف موقف مع خطيبها السابق: "دعيت عليه وعمل حادثة"

شاركت الفنانة نسرين طافش جمهورها صورًا جديدة من أحدث ظهور لها عبر السوشيال ميديا ولاقت إعجاب متابعيها.

ونشرت نسرين الصور عبر حسابها لخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة شتوية أنيقة ارتدت خلالها بلوفر باللون الرصاصي ونسقت معه بنطلون باللون الأسود.

وتفاعل الجمهور مع الصور، وجاءت أبرز التعليقات: "قلبي"، "فدوة الجمال"، "ولا غلطة"، "بطلة"، "ملكة الجمال والأنوثة"، "بتجنني ماشاء الله"، "الملكة".

يُذكر أن نسرين طافش تخوض تجربة التأليف للمرة الأولى من خلال مشاركتها في بطولة مسلسل جديد بعنوان "أنا وهو وهم"، الذي يجمعها بالفنان أحمد صلاح حسني، والمقرر عرضه ضمن منافسات موسم دراما رمضان 2026.

