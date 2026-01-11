إعلان

نسرين طافش أنيقة في أحدث ظهور لها.. والجمهور يعلق: "بطلة"

كتب : نوران أسامة

06:35 م 11/01/2026
    نسرين طافشتنشر صور جديدة عبر حسابها بموقع إنستجرام
    نسرين طافش بإطلالة شتوية في أحدث ظهور لها
    نسرين طافش بإطلالة شتوية أنيقة
    نسرين طافش عبر إنستجرام
    نسرين طافش تنشر صور جديدة عبر حسابها بموقع إنستجرام
    سيلفي نسرين طافش
    آخر ظهور لنسرن طافش عبر حسابها بموقع إنستجرام
    أحدث ظهور لنسرين طافش (2)

شاركت الفنانة نسرين طافش جمهورها صورًا جديدة من أحدث ظهور لها عبر السوشيال ميديا ولاقت إعجاب متابعيها.

ونشرت نسرين الصور عبر حسابها لخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة شتوية أنيقة ارتدت خلالها بلوفر باللون الرصاصي ونسقت معه بنطلون باللون الأسود.

وتفاعل الجمهور مع الصور، وجاءت أبرز التعليقات: "قلبي"، "فدوة الجمال"، "ولا غلطة"، "بطلة"، "ملكة الجمال والأنوثة"، "بتجنني ماشاء الله"، "الملكة".

يُذكر أن نسرين طافش تخوض تجربة التأليف للمرة الأولى من خلال مشاركتها في بطولة مسلسل جديد بعنوان "أنا وهو وهم"، الذي يجمعها بالفنان أحمد صلاح حسني، والمقرر عرضه ضمن منافسات موسم دراما رمضان 2026.

