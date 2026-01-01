حل الفنان سامح حسين، ضيف حلقة ليلة رأس السنة، مساء أمس على شاشة الحياة، مع الإعلامي الدكتور عمرو الليثي.

وقال الفنان سامح حسين إن مسلسل "راجل وست ستات" أيقونة حياته، وله فضل عليه.

وتابع: "أشعر بحب الناس، وأنا بطبيعتي لا أخاف من الموت ولقاء الله، والقرآن الكريم يمتص غضبي، وقررت ألا أقدم أي أعمال أو برامج بدون أن يكون لها رسالة حتى لو هناك ضغوط مادية".

واستكمل: "عشت فترة صعبة ولكن لا أستطيع تقديم عمل لا يحترم المشاهد، ولابد أن نسمع لأولادنا وأن نحترمهم ونحقق أحلامهم وندعمهم، وزوجتي تقف دائما بجواري"

وأضاف: "مسلسل راحل وست ستات لم أكن أحبه ولم أكن أتوقع نجاحه، واتضح أنني كنت مخطئا والخير كله كان في هذا المسلسل".

واختتم حديثه قائلا: "مش عارف ليه مش بعمل مسلسلات في رمضان، وأنا بعشق المسرح لأنه بيسعدني ويخرجني من حالة الحزن وبعشق السفر وهبدأ العام الجديد بالذهاب إلى واحة سيوة، وأمنيتي في العام الجديد أن أذهب لأداء فريضة الحج