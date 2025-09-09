تعرف على موعد ومكان جنازة الفنان عمرو ستين

كتب - معتز عباس:

كشفت مريم عامر منيب ميعاد ومكان جنازة خطيبها الفنان الراحل عمرو ستين، الذي توفي اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر الجاري.

وكتبت مريم عامر منيب ستوري عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام": "إنا لله وإنا إليه راجعون.. انتقل إلى رحمة اللّٰه حبيبي وكل حاجة في حياتي خطيبي عمرو ممدوح ستين".

وأضافت: "ستقام صلاة الجنازة غدًا الأربعاء بعد صلاة الظهر فى مسجد الشرطة بالشيخ زايد والدفن في مقابر العائلة بطريق الواحات - السادس من أكتوبر".

أعلن الفنان محمود العسيلي، عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، وفاة الفنان عمرو ستين.

يُذكر أن الفنان الراحل عمرو ستين كان طرح ألبومه الأول الذي تضمن 10 أغنيات، هي: "أجمل حاجة"، "متعمليش حسابك"، "كدب إحساسك"، "حد عارف"، "بأي شكل"، "بكرة معاك"، "بقى في كده"، "مبخافش ليه"، "مسافر"، و"ولا نسيتها".

وتعاون ستين في الألبوم مع عدد من الملحنين والشعراء، من بينهم محمد يحيى، رامي جمال، تامر علي، ومدحت الفار، ويعد هذا الألبوم شكل بداية مسيرته الفنية.

