شيكو ينعى الفنان الراحل عمرو ستين بكلمات مؤثرة

06:11 م الثلاثاء 09 سبتمبر 2025

الفنان شيكو

كتب - معتز عباس:

نعى الفنان هشام شيكو ، الفنان عمرو ستين، الذي رحل عن عالمنا منذ قليل.

وكتب شيكو عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام": "توفي الي رحمة الله صديقي عمرو ستين…برجاء الدعاء له بالرحمة و المغفرة…الله يرحمك يا عمرو".

يُذكر أن الفنان الراحل عمرو ستين طرح ألبومه الأول الذي تضمن 10 أغنيات، هي: "أجمل حاجة"، "متعمليش حسابك"، "كدب إحساسك"، "حد عارف"، "بأي شكل"، "بكرة معاك"، "بقى في كده"، "مبخافش ليه"، "مسافر"، و"ولا نسيتها".

وتعاون ستين في الألبوم مع عدد من الملحنين والشعراء، من بينهم محمد يحيى، رامي جمال، تامر علي، ومدحت الفار، ويعد هذا الألبوم شكل بداية مسيرته الفنية.

هشام شيكو ينعى عمرو ستين

شيكو الفنان الراحل عمرو ستين
