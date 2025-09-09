بفستان جريء.. نسرين طافش تخطف الأنظار في أحدث ظهور (صور)

كتبت- نوران أسامة:

تألقت الفنانة نسرين طافش في أحدث ظهور لها، ولاقت الصور تفاعل واسع من جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلّقت قائلة: "يا بخته اللي تحبه قلوبنا".

وظهرت نسرين بإطلالة جريئة ارتدت خلالها فستان قصير باللون الأبيض.

وتفاعل الجمهور مع الصور وجاءت بعض التعليقات كالتالي: "برنسيسة"، "منورة الدنيا"، "عسل"، "جمالك غير"، "ملاك"، "ملكة الأناقة".

يُذكر أن نسرين طافش طرحت مؤخرًا أغنيتها الجديدة بعنوان "روقان"، وهي من كلمات محمد الغنيمي، وألحان مصطفى حنفي، بينما أخرج الكليب حسام الحسيني.

أما على الصعيد السينمائي، فكان آخر أعمالها فيلم "الدشاش"، الذي شاركت في بطولته إلى جانب محمد سعد وزينة، ومن إخراج سامح عبدالعزيز.

