وزير الزراعة: فتح 4 أسواق جديدة للبرتقال والعنب والفراولة

كتب : محمد نصار

10:17 ص 18/05/2026

علاء فاروق وزير الزراعة

أعلن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، نجاح مصر في فتح 4 أسواق جديدة لـ"البرتقال والعنب وشتلات الفراولة" في دول بيرو وبنما والمكسيك، وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتعزيز تدفق الصادرات الوطنية وتوفير مصادر جديدة للنقد الأجنبي.

وتلقى وزير الزراعة تقريرًا رسميًا من الدكتور أحمد رزق، رئيس قطاع الخدمات الزراعية، بشأن نجاح الإدارة المركزية للحجر الزراعي في إنهاء المفاوضات الفنية مع سلطات الحجر الزراعي في تلك الدول، ما أسفر عن فتح الأسواق الجديدة أمام المنتجات المصرية.

وقال الدكتور محمد المنسي، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، إن الأسواق الجديدة تشمل دولة بيرو، التي تم فتح أسواقها أمام صادرات البرتقال المصري، فضلًا عن دولة بنما، التي تم فتح أسواقها أمام صادرات العنب وشتلات الفراولة المصرية، بالإضافة إلى دولة المكسيك، حيث تم فتح الأسواق أمام صادرات شتلات الفراولة المصرية.

وأشار إلى أن الإدارة المركزية للحجر الزراعي تعكف حاليًا على إنهاء الإجراءات التنفيذية الخاصة بتلك الأسواق تمهيدًا لبدء التصدير، حيث تسلمت الوزارة الاشتراطات الفنية الرسمية من الدول المستوردة، ويجري العمل على تعميمها في منشورات فنية وإبلاغ المصدرين بها للالتزام بالقواعد المنظمة لها.

وبحسب بيان، تأتي هذه الخطوات استكمالًا للطفرة الكبيرة التي تشهدها صادرات المنتجات الزراعية المصرية إلى الأسواق العالمية، نظرًا لتمتعها بالجودة العالية وتطبيق المعايير الدولية للصحة النباتية.

