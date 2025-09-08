غادة عادل تلعب مع كلابها في أحدث ظهور على "انستجرام"

كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة غادة عادل متابعيها على السوشيال ميديا، أحدث ظهور لها رفقة كلابها.

ونشرت غادة صورة مع كلابها، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام" وكتبت: "دايما أثق في الحيوانات".

تفاعل المتابعين مع الصورة، وجاءت التعليقات، كالتالي: "قمر طول عمرك"، "المشرقة الجميلة دائما"، "غادة القمر"، "ربنا يديم الضحكة الحلوة"، "قمرة كالعادة وأحلى".

تشارك غادة عادل في الجزء الثاني من مسلسل "وتر حساس"، بمشاركة محمد علاء، إنجي المقدم، هيدي كرم، تميم عبده، كمال أبو رية، محمد محمود عبدالعزيز، رانيا منصور، وإلهام وجدي. المسلسل من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل فرج، ومن إنتاج الشركة المتحدة.

تدور الأحداث في ٤٥ حلقة، تبدأ بعودة رشيد، الذي يجسده محمد علاء، إلى وطنه ساعيًا لاستعادة مكانته داخل العائلة من خلال الزواج من ابنة عمه فريدة، التي تؤدي دورها غادة عادل. ومع مرور الوقت، تكتشف فريدة أسرار صراع قديم بين زوجها ووالدها، فتشتعل الخلافات داخل العائلة. وتزداد الأحداث توترًا مع خروج كاميليا، التي تقدمها إنجي المقدم، من السجن، لتتحول القصة إلى مواجهة تمزج بين الحب والانتقام.

