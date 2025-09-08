آخرهم مدحت خميس.. 6 قصص لـ مشاهير بالوسط الفني تعرضوا للسرقة

كتب- هاني صابر:

تعرض عدد من المشاهير بالوسط الفني للسرقة بطرق وأساليب مختلفة ومنها ما ارتبط بالمتعلقات الشخصية والمشغولات الذهبية والساعات الفاخرة والأموال الكبيرة وغيرها.

ونستعرض لكم أبرز حالات السرقة التي تعرض لها المشاهير في السطور التالية:

المايسترو مدحت خميس

تعرضت فيلا المايسترو مدحت خميس خلال الساعات الماضية للسرقة، حيث أبلغت زوجته الشرطة باقتحام شخص لفيلتهما بمنطقة الهرم، ونجحت أجهزة الأمن في حل خيوط القضية وضبط المتهم وإعادة المسروقات.

بدأت القصة مع بلاغ تلقاه مأمور قسم الهرم من زوجة المايسترو، أوضحت فيه أنها فوجئت بسرقة مشغولات ذهبية، أوراق مهمة، ودفتر شيكات من داخل الفيلا، وأصدر العميد عمرو حجازي، رئيس مباحث قطاع الغرب، تعليماته بسرعة فحص مسرح الجريمة. وأجرى المقدم مصطفى الدكر، رئيس مباحث الهرم، معاينة دقيقة كشفت عن آثار عنف بكالون الباب وبعثرة بمحتويات غرفة النوم.

المفتاح الحاسم جاء بعد مراجعة كاميرات المراقبة وتتبع خط سير الجاني، ليتضح أنه استغل سفر المايسترو خارج البلاد خلال الأيام الماضية لينفذ خطته، وبكمين محكم، ألقى رجال المباحث القبض على المتهم الذي اعترف وأرشد عن مكان المسروقات.

فيفي عبده

كشفت الفنانة فيفي عبده عن تفاصيل تعرضها لسرقة 5 كيلو ذهب من منزلها، في يونيو 2019 عبر فيديو "لايف" نشرته عبر حسابها على "إنستجرام": "أنا مش سعيدة، لأني لا أستحق ما فعلته الخادمة، وكنت بعاملها بكل حب وود، وحسبي الله ونعم الوكيل".

وأضافت: "كنت مشغولة في لايف مع جمهوري وقتها، اكتشفت بعدها بساعة إنها عطلت بعض كاميرات المراقبة، ولم تنتبه لكاميرا أخرى كشفت كل شيء".

نادية الجندي

شهدت فيلا الفنانة نادية الجندي بمنطقة كرداسة حادث سرقة عام 2021 ، حيث اختفت مصوغات ذهبية ثمينة خاصة بها.

وكشفت التحريات الأمنية التي باشرتها مديرية أمن الجيزة أن المتهمة الرئيسية لم تكن سوى الخادمة التي تعمل لديها، وبعد جهود مكثفة من البحث والتحري، تمكن فريق البحث الجنائي من تحديد هوية المشتبه بها، وهي الخادمة التي كانت تعمل بالفيلا.

غادة عبدالرازق

تعرضت الفنانة غادة عبد الرازق، لسرقة مشغولات ذهبية وملابس من داخل فيلتها بمنطقة المعادي، عام 2024، حيث حررت محضرًا اتهمت خادمتين لديها بأنهما وراء السرقة.

ونجحت قوات الأمن في إلقاء القبض على المتهمين بسرقة "انسيال" وملابس وبعض الإكسسوارات من داخل فيلا الفنانة غادة عبد الرازق بمنطقة المعادي، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن خادمتين كانتا تعملان لديها وراء الواقعة.

آية سليم

كشفت الفنانة آية سليم، عن تعرضها لفقدان حقيبتها أثناء السفر من مطار باريس إلى إسبانيا، والتي كانت تحتوي على مقتنيات ثمينة.

وكتبت عبر خاصية القصص القصيرة بحسابها على موقع "إنستجرام": "شنطتي ضاعت من مطار باريس لإسبانيا، فيها خاتم ألماظ وساعة روليكس وشنطي، قلبي هيقف يا جماعة، والله مش قادرة، حد يقدر يساعدني".

شيرين سيف النصر

تعرضت النجمة شيرين سيف النصر لسرقة كبيرة قبل رحيلها عن عالمنا، حيث أعلنت تورط صديقة لها في سرقة مجوهرات ومشغولات ذهبية من شقتها تُقدر بـ 5 ملايين جنيه.

وقالت شيرين في تصريحات خاصة لـ"مصراوي" يوليو 2019، إنها عثرت في محتويات شقتها على سوار ذهبي فقط، باعته المتهمة بسبعين ألف جنيه، وأكثر من عُقد قامت بتقليدها حتى تعيد المزيف في صندوق المجوهرات وكذلك خاتم وقرط، وأنها لم تشك فيها قط.

تذكرت شيرين تفاصيل الواقعة التي أدت إلى اكتشاف سرقة ممتلكاتها الثمينة، بدأت القصة عندما طلبت منها المتهمة مفتاح غرفة الملابس بحجة إعادة حقيبة كانت قد استعارتها، وفوجئت بالخادمة تخرج من الغرفة، وهي تخبرها بأن الخزنة مفتوحة وأنها تعرضت للسرقة.