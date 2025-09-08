إعلان

الفنانة حياة الفهد تتصدر التريند لهذا السبب

12:48 م الإثنين 08 سبتمبر 2025

الفنانة الكويتية حياة الفهد

كتبت - نوران أسامة:

تصدر إسم الفنانة حياة الفهد، تريند مؤشر البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية بسبب حالتها الصحية التي تعاني منها.

وكان يوسف الغيث، مدير أعمال الفنانة الكويتية حياة الفهد، كشف تفاصيل حالتها الصحية بعد انتشار أخبار على السوشيال ميديا، تشير إلى تدهورها بشكل كبير، وقال ببرنامج "Et بالعربي"، إن مصادر مقربة من حياة الفهد، أكدت أنها لا تزال داخل العناية المركزة، وحالتها الصحية أصبحت مستقرة بشكل كبير منذ تعرضها لجلطة دماغية تبعتها جلطة أخرى خلال شهر أغسطس الماضي.

وتابع، أن حياة الفهد، أصيبت بجلطة دماغية سابقًا، وكنا في انتظار استقرار حالتها الصحية من أجل الحصول على إذن سفر من الأطباء باستكمال علاجها في الخارج، مضيفا: "لكن للأسف بعد أسبوعين أو أكثر أصيبت بجلطة ثانية في المخ، فتأثرت حالتها أكثر من الأول"، متابعًا: "الحمدالله على كل حال، وان شاء الله ربنا يشفيها ويعافيها وان شاء الله ننتظر استقرار حالتها أكثر ودعاوى الناس ومحبينها".

كانت آخر أعمال الفنانة حياة الفهد مسلسل قرة عينك في 2023ـ، ومسلسل أفكار أمي في 2025.

