بـ"رسالة وصورة مع والده".. أحمد السقا يثير تفاعلا على السوشيال ميديا

كتب- هاني صابر:

أثار النجم أحمد السقا، تفاعلا عبر السوشيال ميديا عقب نشره صورة له مع والده الراحل وأرفقها برسالة مؤثرة.

ونشر السقا، الصورة، عبر حسابه على فيسبوك، وعلق: "واحشني يا أبو صلاح.. نده عليا وقصر".

وتفاعل جمهوره ومحبيه مع رسالته، وجاءت بعض التعليقات، كالتالي: "إيه يا أحمد ده، الله يرحم الحاج صلاح طبعا، لكن ربنا يحفظك يا أحمد بلاش الكلام اللي يوجع ده" ، "ربنا يفك كربك وكربنا والمسلمين أجمعين" ، "بعد الشر عليك يا تيتو" ،"ربنا يرحمه ويطول في عمرك" ، "ربنا يديك الصحة يا رجولة" ، "ربنا يبارك في عمرك ويخليك لأولادك" ، "بعد الشر عليك يا أبو ياسين" ، "ربنا يديك الصحة وطول العمر.. تعيش وتدعي له".

وانفصل أحمد السقا مؤخرا عن زوجته الإعلامية مها الصغير بعد زواج دام بينهما لـ 26 عاما أنجبا خلالها 3 أبناء هم "ياسين ونادية وحمزة".

وعرض لـ أحمد السقا خلال الفترة الماضية بدور العرض السينمائي فيلم "أحمد وأحمد" بمشاركة الفنان أحمد فهمي، والذي تدور أحداثه في إطار من الأكشن والكوميديا.