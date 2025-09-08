إعلان

بـ"رسالة وصورة مع والده".. أحمد السقا يثير تفاعلا على السوشيال ميديا

12:24 م الإثنين 08 سبتمبر 2025

السقا ووالده الراحل

كتب- هاني صابر:

أثار النجم أحمد السقا، تفاعلا عبر السوشيال ميديا عقب نشره صورة له مع والده الراحل وأرفقها برسالة مؤثرة.

ونشر السقا، الصورة، عبر حسابه على فيسبوك، وعلق: "واحشني يا أبو صلاح.. نده عليا وقصر".

وتفاعل جمهوره ومحبيه مع رسالته، وجاءت بعض التعليقات، كالتالي: "إيه يا أحمد ده، الله يرحم الحاج صلاح طبعا، لكن ربنا يحفظك يا أحمد بلاش الكلام اللي يوجع ده" ، "ربنا يفك كربك وكربنا والمسلمين أجمعين" ، "بعد الشر عليك يا تيتو" ،"ربنا يرحمه ويطول في عمرك" ، "ربنا يديك الصحة يا رجولة" ، "ربنا يبارك في عمرك ويخليك لأولادك" ، "بعد الشر عليك يا أبو ياسين" ، "ربنا يديك الصحة وطول العمر.. تعيش وتدعي له".

وانفصل أحمد السقا مؤخرا عن زوجته الإعلامية مها الصغير بعد زواج دام بينهما لـ 26 عاما أنجبا خلالها 3 أبناء هم "ياسين ونادية وحمزة".

وعرض لـ أحمد السقا خلال الفترة الماضية بدور العرض السينمائي فيلم "أحمد وأحمد" بمشاركة الفنان أحمد فهمي، والذي تدور أحداثه في إطار من الأكشن والكوميديا.

أحمد السقا صلاح أحمد السقا السوشيال ميديا
