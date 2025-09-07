"أبيض في أسود".. 10 صور جديدة من حفل زفاف هاجر السراج

كتب - معتز عباس:

شاركت المصورة رانيا شيرين المتابعين على السوشيال ميديا، مجموعة صور لاستعدادات الفنانة هاجر السراج وزوجها من حفل زفافهما.

وظهرت هاجر في الصور بإطلالة رائعة مليئة بالبهجة والحيوية، تبدو فيها مرتاحة وسعيدة،ة بالحيوية رفقة زوجها من داخل أحد مزارع المانجو.

يذكر أن الفنانة هاجر السراج احتفلت بزواجها من شاب خارج الوسط الفني بحفل عائلي وسط الأهل والأصدقاء، أقيم أول أمس الجمعة.

آخر مشاركات هاجر السراج الفنية كانت بمسلسل "نص الشعب اسمه محمد" وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

