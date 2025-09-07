نادين الراسي بإطلالة جريئة.. والجمهور: "تاخدي أوسكار أغرب إطلالات"

كتبت- سهيلة أسامة:

خضعت ؤ لجلسة تصوير جديدة وسط أجواء الطبيعة بين الأشجار والزهور.

وشاركت نادين جمهورها مقطع فيديو من الجلسة عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وظهرت بفستان برتقالي جريء، ووضعت على رأسها بباقة من الورود.

وانهالت عليها تعليقات المتابعين على إطلالتها، وجاءت بعضها كالتالي: "تاخدي أوسكار في أغرب الإطلالات"، "جميلة"، "وردة".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة نادين الراسي مسلسل "عرابة بيروت"، بطولة نور الغندور، مهيار خضور، جوليا قصار، جيسي عبدو، رولا بقسماتي، تأليف مازن طه، وإخراج فيليب أسمر.

