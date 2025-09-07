فيفي عبده ترقص على أنغام "رايقة رايقة" (فيديو)

كتبت- سهيلة أسامة:

نشرت الفنانة فيفي عبده مقطع فيديو ظهرت خلاله وهي ترقص على أنغام الأغنية الشعبية "رايقة رايقة"، غناء عمرو سلامة وحمادة الليثي.

وشاركت فيفي متابعيها الفيديو عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلّقت قائلة: "شوية دلع من اللي اتمنع من الساحل الشمالي.. بحبكوا".

وحظي الفيديو بتفاعل واسع من جمهورها، وجاءت أبرز التعليقات: "يا سلام على الروقان"، "فوفة حبيبة قلبي"، "كيداهم"، "ربع روقانك".

يُذكر أن فيفي عبده شاركت في موسم دراما رمضان 2025 من خلال مسلسل "العتاولة 2" بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، نسرين أمين، مصطفى أبو سريع، وإخراج أحمد خالد موسى.

