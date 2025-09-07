شقيقة إيناس النجار تتذكرها بكلمات مؤثرة: اليوم بيعدي سنة

كتبت- نوران أسامة:

تذكرت الفنانة سوار النجار شقيقتها الفنانة التونسية الراحلة إيناس النجار بكلمات مؤثرة، عبر حسابها على موقع "إنستجرام".

ونشرت سوار صورة جمعتها بشقيقتها عبر خاصية القصص القصيرة، وعلّقت قائلة: "وحشتيني يا روح روحي ونصفي الثاني.. اليوم في بعدك بيعدي سنة. يا حبيبة عمري، يا روحي، من غيرك مش فارقلي حاجة ولا فارقلي حياة. يا رب يجمعني بيكي في الجنة يا ملاكي، يا بريئة، يا طيبة.. وحشتيني يارب صبرني.. بحبك".

جدير بالذكر أن الفنانة إيناس النجار رحلت عن عالمنا يوم الاثنين 31 مارس، بعد صراع مع المرض.

