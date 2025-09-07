كتب- مصطفى حمزة:

أعلنت المطربة شيرين عبدالوهاب، عن عودتها للتعاون مع الملحن عمرو مصطفى، في أغنية وطنية بعنوان "غالية علينا يا بلدنا".

وطرحت شيرين عبدالوهاب، بوستر الأغنية عبر صفحتها في موقع فيسبوك، وكتبت: "جمهوري الغالي ألف شكر لدعواتكم اللي بتوصلني في كل مكان، انتظروا أحلى مفاجأة من أحلى شيرين وأحلى عمرو مصطفى وتامر حسين وتوما.. أحلى بلد في الدنيا".

كان الملحن عمرو مصطفى، كشف في أغسطس 2024، عبر صفحته في موقع فيسبوك، عن مقطع من أغنية بعنوان "غالية علينا يا بلدنا"، التي قدمت عام 2019، وهي من ألحانه، وغناء المطربة شيرين عبدالوهاب، وكتب "ألحان عمرو مصطفى، غير مصرح لها بالنشر، صباحكم فل، واللحن اتسرق فكرته في أغنيه لشيرين جديدة".

وردا على سؤال "مصراوي" عن تفاصيل سرقة اللحن، أجاب الملحن عمرو مصطفى: "اسمع الأغاني الجديدة اللي نزلتها شيرين عبدالوهاب، وهتعرفها لوحدك".

وطرحت المطربة شيرين عبد الوهاب، في تلك الفترة التي تعرضت فيها لهجوم الملحن، 3 أغاني وهي: "بتمنى أنساك"، و"اللي يقابل حبيبي"، و"هنحتفل".

وأثار الملحن عمرو مصطفى، الشبهات حول أغاني المطربة شيرين عبدالوهاب، بعد 3 أعوام، من إعلان الملحن الصلح مع المطربة، وعودة التعاون بينهما في أغنية "المترو"، وذلك بعد خلافات دامت 6 سنوات.