في تونس.. 15 صورة تكشف أناقة درة من أحدث جلسة تصوير

كتب- مروان الطيب:

خضعت الفنانة درة لجلسة تصوير جديدة أثناء تواجدها في تونس، ونشرت الصور عبر حسابها على انستجرام.

وظهرت درة بعدد من الإطلالات المختلفة، والتقطت العديد من الصور التذكارية أمام البحر.

وحازت الصور على إعجاب جمهورها وجاءت التعليقات: "جميلة، ما أحلاها تونس، أحلى واحدة في الدنيا".

تشارك درة بعدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها فيلم "الست لما" بطولة يسرا، عمرو عبد الجليل، ياسمين رئيس، تأليف كيرلس أيمن فوزي ومحمد بدوي، إخراج خالد أبو غريب.

