رقص ورومانسية.. 25 صورة جديدة من كواليس حفل زفاف هاجر السراج

كتب- مروان الطيب:

تواصل الفنانة هاجر السراج الاحتفال بدخولها عش الزوجية، ونشرت العديد من الصور الخاصة بكواليس حفل الزفاف عبر خاصية الاستوري على انستجرام.

ظهرت هاجر السراج في الصور وهي تحتفل وسط الأهل والأصدقاء الذين حرصوا على الحضور ومشاركتها فرحتها.

كما ظهرت هاجر السراج وهي تخضع لجلسة تصوير رومانسية برفقة زوجها وظهرت وهي ترقص.

ونجحت الفنانة هاجر السراج في لفت الأنظار لموهبتها وتعاونت خلال بدايتها الفنية مع أبرز النجوم منهم النجمة نيللي كريم في مسلسل "ضد الكسر" عام 2021، مسلسل "بطلوع الروح" عام 2022 بطولة الفنانة إلهام شاهين، وأكدت على موهبتها من خلال مشاركتها في مسلسل "حالة خاصة" عام 2024 بطولة الفنان طه دسوقي.

يذكر أن اخر مشاركات هاجر السراج الفنية كانت بمسلسل "نص الشعب اسمه محمد" بطولة الفنان عصام عمر وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

