كتب - معتز عباس:

انتقد الفنان محمد عطية، تعاقد النادي الأهلي مع إحدى الشركات لإنتاج الكافيين، للإعلان عن منتجاتها.

وكتب عطية عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "زيزو وتريزيجيه عاملين إعلان نسكافيه.. أنا حابب أفكر الناس إن ده منتج من منتجات المقاطعة اللي بيدعم الكيان، وإنه لو كان اتعمل نفس الإعلان ده من سنتين كانت الدنيا قامت ما قعدتش".

وأضاف: "بفكركم إن الوضع أسوأ حالياً، وإن ما فيش حاجة اتغيرت وإن المقاطعة أقل واجب نعمله، أنا عارف إن الناس ولا هتهتم في الوقت اللي فيلم زي (صوت هند رجب) بيتم دعمه من أكثر النجوم شهرة في هوليوود، وواحد لسه واخد الأوسكار زي خواكين فينيكس بيدعم القضية، ومارك رافلو بكل ما أوتوا من قوة وشهرة".

وتابع: "رغم إن ده هينسي ليهم في أزمات حقيقية، نجومنا بيعملوا إعلان زي ده عارف ليه؟"، عشان هما متسقين مع ذاتهم، والإنسانية الحقيقية هي اللي بتحركهم، مش الشعارات الدينية الكذابة، إحنا بس فالحين في قيم الأسرة المصرية والنفاق، أنا بكتب كلامي جايز حد يكون نسي المقاطعة فيرجع يقاطع تاني".

وأتم: "أنا لسه مقاطع لحد النهاردة وهفضل مقاطع، ومش معنى إني أهلاوي إني هشوف الإعلان ده حاجة عادية، ده حاجة لا تتسم بأي نوع من أنواع الإنسانية، فعلاً آفة حارتنا النسيان".

شارك أحمد سيد "زيزو" ومحمود حسن "تريزيجيه"، ثنائي النادي الأهلي ومنتخب مصر، في إعلان دعائي جديد لإحدى شركات مشروبات الكافيين.

ونشر الحساب الرسمي للشركة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مقطع فيديو لزيزو وتريزيجيه في الإعلان عن مشروب كافيين بارد.

اقرأ أيضا..

ملتقى أولادنا الدولي يعلن أسماء لجنة تحكيم دورته التاسعة

كيف استقبل حضور "تورونتو السينمائي" فيلم "فلسطين 36" لـ آن ماري جاسر؟