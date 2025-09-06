نجل أحمد السقا ينشر صورة تجمعه بوالده وشقيقه ياسين: العرق يمد

كتبت- منى الموجي:

شارك حمزة الابن الأصغر للنجم أحمد السقا متابعي حسابه على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، صورة تجمعه بشقيقه ياسين، ووالدهما.

وعلق حمزة على الصورة "العرق يمد.. ساموراي". كما نشر ياسين عبر خاصية القصص القصيرة بنفس الموقع صورة جديدة تجمعهم.

جدير بالذكر أن النجم أحمد السقا يُعرض له في دور العرض السينمائي بموسم صيف 2025 فيلم أحمد وأحمد وشاركه البطولة أحمد فهمي، جيهان الشماشرجي، إخراج أحمد نادر جلال.

وشارك ياسين لأول مرة في السباق الرمضاني بمسلسل "سيد الناس" بطولة عمرو سعد، إلهام شاهين، ريم مصطفى، إنجي المقدم، ومجموعة كبيرة من الفنانين، إخراج محمد سامي.