تواصل الفنانة هاجر أحمد الترويج لمسلسلها "أب ولكن"، استعدادا لعرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026.

نشرت هاجر صورًا من كواليس التصوير عبر حسابها على انستجرام وكتبت: "سلموا على نبيلة، شخصيتكم المفضلة القادمة، رمضان 2026 يجمعنا".

يشارك ببطولة مسلسل "أب ولكن" نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية هم محمد فراج، سلوى عثمان، حنان يوسف، بسمة داود، تأليف ياسمين أحمد كامل وماريان هاني، إخراج ياسمين أحمد كامل.

آخر مشاركات هاجر أحمد في الدراما التلفزيونية

كانت آخر مشاركات هاجر أحمد بمسلسل "المعلم" بطولة الفنان مصطفى شعبان وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2024.

تدور أحداث المسلسل في إطار الدراما الاجتماعية، يعيش تاجر السمك حامد، وسط أسرته حياة هادئة بسيطة، حتى يسجن والده بسبب قضية مخدرات؛ فيجد نفسه وسط صراعات مريرة لتجار السوق الكبار، وعليه التصدي لهم.

