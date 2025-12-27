20 صورة للراحل داوود عبد السيد مع نجوم وصناع السينما المصرية

"آن للذئب ألا يظل وحيدا".. أول تعليق من محمد خميس بعد زفافه

رحل عن عالمنا المخرج داوود عبدالسيد، اليوم السبت، بعد صراع مع المرض.

وأعلنت زوجته كريمة كمال خبر وفاة داوود عبدالسيد، عبر حسابها على فيسبوك، قائلة: "رحل اليوم أغلى ما عندي زوجي وحبيبي داوود عبدالسيد".

وقام عدد كبير من نجوم وصناع السينما المصرية بنعيه عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل معربين عن حزنهم على رحيل أحد أهم المخرجين والمبدعين في تاريخ السينما المصرية.

أخرج داوود عبد السيد العديد من الأعمال السينمائية التي تعاون خلالها مع نخبة من أبرز النجوم منهم النجم الراحل أحمد زكي بفيلم "أرض الخوف"، الفنانة الراحلة فاتن حمامة بفيلم "أرض الأحلام"، الفنان الراحل محمود عبدالعزيز بفيلم "الكيت كات"، وغيرها من الأفلام التي تركت بصمة في تاريخ السينما المصرية والعربية.

اخر مشاركات داوود عبد السيد على شاشة السينما

كانت آخر مشاركات الراحل داوود عبد السيد على شاشة السينما بفيلم "قدرات غير عادية" 2015.

تدور أحداث الفيلم حول يحيى الذي يفشل بحثه العلمي عن القدرات غير العادية في البشر ، ويُجبر على أخذ إجازة من عمله وحياته المعتادة سارحًا بلا هدف، يستقر في بنسيون على البحر تسكنه مجموعة من الشخصيات الطريفة، حيث تنمو علاقة حميمية بينه وبين صاحبة البنسيون، ويتقرب من ابنتها الصغيرة ذات الكاريزما القوية ، ويعتقد يحيى أنه قد عثر على السحر الذي طالما بحث عنه، حيث يبدو أنه يوجد شيء غير عادي بداخل كل منهم، وربما بداخله هو أيضًا.

