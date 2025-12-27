إعلان

20 صورة للراحل داوود عبد السيد مع نجوم وصناع السينما المصرية

كتب : مروان الطيب

07:02 م 27/12/2025
    الراحل داوود عبد السيد
    المخرج الراحل داوود عبد السيد
    تكريم داوود عبد السيد من مهرجان الإسكندرية السينمائي
    داوود عبد السيد مع عباس أبو الحسن
    داوود عبد السيد مع خالد أبو النجا ونجلاء بدر
    داوود عبد السيد مع يسري نصرالله
    داوود عبد السيد من كواليس أحد أفلامه
    داوود عبد السيد من كواليس فيلم مواطن ومخبر وحرامي
    داوود عبد السيد مع اسر ياسيبن وبسمة
    داوود عبد السيد مع أمير رمسيس
    داوود عبد السيد مع محمود عبد العزيز من كواليس فيلم الكيت كات
    داوود عبد السيد مع كاملة أبو زكري وناهد السباعي
    داوود عبد السيد وأحمد زكي
    داوود عبد السيد مع نجوم فيلم قدرات غير عادية في مهرجان دبي السينمائي
    داوود عبد السيد وفاتن حمامة
    داوود عبد السيبد مع الراحل شعبان عبد الرحيم
    داوود عبد السيد
    داوود عبد السيد يروج لفيلم رسائل البحر
    زوجة داوود عبد السيد تعلن رحيله

رحل عن عالمنا المخرج داوود عبدالسيد، اليوم السبت، بعد صراع مع المرض.

وأعلنت زوجته كريمة كمال خبر وفاة داوود عبدالسيد، عبر حسابها على فيسبوك، قائلة: "رحل اليوم أغلى ما عندي زوجي وحبيبي داوود عبدالسيد".

وقام عدد كبير من نجوم وصناع السينما المصرية بنعيه عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل معربين عن حزنهم على رحيل أحد أهم المخرجين والمبدعين في تاريخ السينما المصرية.

أخرج داوود عبد السيد العديد من الأعمال السينمائية التي تعاون خلالها مع نخبة من أبرز النجوم منهم النجم الراحل أحمد زكي بفيلم "أرض الخوف"، الفنانة الراحلة فاتن حمامة بفيلم "أرض الأحلام"، الفنان الراحل محمود عبدالعزيز بفيلم "الكيت كات"، وغيرها من الأفلام التي تركت بصمة في تاريخ السينما المصرية والعربية.

اخر مشاركات داوود عبد السيد على شاشة السينما

كانت آخر مشاركات الراحل داوود عبد السيد على شاشة السينما بفيلم "قدرات غير عادية" 2015.

تدور أحداث الفيلم حول يحيى الذي يفشل بحثه العلمي عن القدرات غير العادية في البشر ، ويُجبر على أخذ إجازة من عمله وحياته المعتادة سارحًا بلا هدف، يستقر في بنسيون على البحر تسكنه مجموعة من الشخصيات الطريفة، حيث تنمو علاقة حميمية بينه وبين صاحبة البنسيون، ويتقرب من ابنتها الصغيرة ذات الكاريزما القوية ، ويعتقد يحيى أنه قد عثر على السحر الذي طالما بحث عنه، حيث يبدو أنه يوجد شيء غير عادي بداخل كل منهم، وربما بداخله هو أيضًا.

داود عبد السيد صناع السينما المصرية الكيت كات أرض الخوف الأرض

