كتب - معتز عباس:

أعلن الفنان يوسف الشريف تصوير مسلسله الجديد "فن الحرب"، بعد غياب 5 سنوات عن دراما رمضان، من آخر عمل درامي مسلسل "كوفيد 25".

وشارك يوسف الشريف متابعيه على حسابه بموقع انستجرام"، صورًا من كواليس تصوير "فن الحرب"، والتي تفاعل معها المتابعين بشكل كبير.

وأعرب المتابعين عن سعادتهم بعودة يوسف الشريف من جديد للشاشات، وجاءت التعليقاتـ، كالتالي: "العالمي رجع"، "مولعها يا عالمي"، "حماس يا نجم"، "يارب ترجع بألف خير"، "منتظريك يا نجم"، "أحسن مسلسل في رمضان"، "أفضل مسلسل ان شاء الله"، "عودة الشابوة".

تدور أحداث مسلسل "فن الحرب"، حول زياد الذي يختار طريقا آخر بدلا من الانضمام إلى أعمال والده ولكن بعد وفاة الأب، يبدأ الابن العمل على استرداد أموالهم واستعادة اسم العائلة ولكن عندما يقترب من هدفه، يصبح محاصرا في لعبة خطيرة.

مسلسل "فن الحرب" ينافس في موسم دراما رمضان 2026، بطولة يوسف الشريف وكمال أبو رية وشيري عادل، محمد جمعة، ريم مصطفى، دنيا سامي، من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج محمود عبدالتواب.

