بالصور.. تشييع جنازة الفنان فكري عبد الحميد شبيه عادل إمام

كتبت- نوران أسامة:

شيعت منذ قليل، جنازة الفنان فكري عبد الحميد من مسجد عمرو بن العاص بحضور الأهل والأصدقاء والمقربين له.

واشتهر فكري عبد الحميد كونه شبيه الزعيم عادل إمام.

ورحل فكري عبدالحميد عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت 6 سبتمبر 2025 .

وأعلن نجله محمد، خبر الوفاة عبر سحباه على فيسبوك، وعلق: "توفى إلى رحمه الله والدي فكري عبد الحميد ربنا يرحمه، نسألكم الدعاء.. صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر في مسجد عمرو بن العاص، والعزاء غدا بعد المغرب بمسجد الشرطة في الشيخ زايد، اللهم أغفر له وأرحمه، وعافه وأعف عنه، وأكرم نزله ووسع مدخله.. اللهم أجعل قبره روضة من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النار".

ونستعرض لكم معلومات عن فكري عبدالحميد في السطور التالية:

تصدر السوشيال ميديا أكثر من مرة بسبب الشبه الكبير بينه وبين الزعيم عادل إمام.

شارك الفنان تامر حسني في فيلم "كابتن هيما" عام 2008.

ظهر مع الزعيم مرة أخرى في مسرحية "بودي جارد" عام 1999.

شارك الفنان محمد هنيدي بطولة فيلم "عسكر في المعسكر" عام 2008.

شارك بفيلم "الجاسوسة حكمت فهمي" عام 1994 مع الفنانة نادية الجندي.

- كانت بدايته الفنية بمسلسل "الظلال" عام 1986.

تعاون مع الفنان الراحل عامر منيب في "كيمو وأنتيمو" عام 2004.

شارك الزعيم عادل إمام بطولة فيلم "النوم في العسل" عام 1996 .

اختاره المخرج رامي إمام للمشاركة بآخر أعمال الزعيم عادل إمام في مسلسل "فلانتينو" عام 2020.