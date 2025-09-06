أحدث ظهور لـ ملك أحمد زاهر بفستانها الجديد.. ووالدها يدعمها (صور)

كتبت- نوران أسامة:



خطفت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر، الأنظار إليها بأحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.



ونشرت ملك، الصور التي ظهرت فيها مرتدية فستان أنيق خلال حضورها حفل زفاف احدى صديقاتها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "كنتُ هناك منذ الوهلة الأولى أشاهد قصة حبكما تتكشف شيئًا فشيئًا.. تشاركنا كل لحظة، بكل ما فيها من خير وشر، ورأيتُ حبكما يزداد قوةً يومًا بعد يوم حتى انتهى بنا المطاف إلى هذا الفصل الجميل".



وأضافت: "وقوفي بجانبكِ وأنتِ تكتبين (إلى الأبد) على الورق مع من سيُقدّركِ إلى الأبد هو أمرٌ لن أنساه أبدًا، وكما كنتُ هنا طوال هذه الفترة، سأكون هنا دائمًا، دائمًا بجانبكِ، مدى الحياة .. إنه حقًا الأوفر حظا، لأنه يُنادي أغلى فتاة في العالم باسمه.. بارك الله لهما وبارك عليهما وجمعهما في خير".



وحرص والدها الفنان أحمد زاهر على دعمها، قائلا: "ما شاء الله، ما هذا القمر اللي اسمه ملوكه .. لا فهميني … ما هذا". وعلقت شقيقتها ليلى زاهر، قائلة: "قمر ما شاء الله حياتي".



يذكر أن، ملك أحمد زاهر شاركت خلال الموسم الرمضاني الماضي في مسلسل "سيد الناس" بطولة عمرو سعد، إلهام شاهين، أحمد زاهر، إنجي المقدم، أحمد رزق، ريم مصطفى، رنا رئيس، خالد الصاوي، ومن إخراج محمد سامي.







