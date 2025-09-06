إعلان

مي كساب تتصدر التريند لهذا السبب

12:35 م السبت 06 سبتمبر 2025
كتب- هاني صابر:


تصدرت الفنانة مي كساب، تريند مؤشر البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية بعد ظهورها مع زوجها مؤدي المهرجانات داخل حمام السباحة.


وكانت مي كساب، نشرت الصور التي ظهرت فيها داخل حمام سباحة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "ده الحتة الحرشة النكتة النغشة الغيرة القفشة، الصلح النكشة التسبيلة التكشيرة، ساعات الدقن الشنابات، آه والله هم كل دول .. أغنيه من غير رجالة دلوقتي على اليوتيوب وجميع من المنصات الإلكترونية من فيلم آخر راجل في العالم".


وتعد آخر أعمال مي كساب مسرحية "البقاء للأصيع" بطولة شيكو، هشام ماجد، أوس أوس، أحمد فتحي، مروة أنور، وعرضت مؤخرًا ضمن فعاليات كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025، وذلك في رياض سيتي (بوليفارد سيتي) على مسرح محمد العلي.



مي كساب الفنانة مي كساب أوكا
إعلان

