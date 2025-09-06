بـ"فستان جريء".. أحدث ظهور لـ كارولين عزمي والجمهور يغازلها (صور)

كتب- هاني صابر:



شاركت الفنانة كارولين عزمي، متابعيها عبر السوشيال ميديا، إطلالة جريئة لها بأحدث ظهور.



ونشرت كارولين، الصور التي ظهرت خلالها مرتدية فستان جريء، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.



وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "جمالك، وحش الكون، قمر، تحفة".



جدير بالذكر أن، كارولين عزمي شاركت في السباق الرمضاني لعام 2025 بمسلسل "فهد البطل" بطولة أحمد العوضي، أحمد عبدالعزيز، لوسي، ميرنا نور الدين، غادة طلعت، صفوة، حجاج عبدالعظيم، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي أكشن.





