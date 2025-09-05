إعلان

نجل أيمن بهجت قمر يتسلم تكريم جده.. ووالده يعلق

07:49 م الجمعة 05 سبتمبر 2025

أيمن بهجت قمر

كتب- مروان الطيب:

كشف السيناريست والشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر عن السبب وراء غيابه عن استلام تكريم لاسم والده الراحل الكاتب الكبير بهجت قمر، وتسلمه نجله أدهم.

ونشر أيمن بهجت قمر صورة لنجله أثناء استلام التكريم عبر حسابه على انستجرام، وكتب: "دور برد وسخونة منعني عن حضور تكريم لوالدي بدار الأوبرا بس يكون ده سبب للفتة تسعدني أن أدهم ابني لأول مرة يستلم التكريم ده عن جده الكاتب الكبير بهجت قمر باليوم المصري للمسرح، شكرا لكل من تذكر تكريم والدي وشكرا لكل السادة المسؤولين".

وكانت آخر مشاركات أيمن بهجت الفنية بفيلم "ريستارت" بطولة الفنان تامر حسني,

يذكر أن أيمن بهجت قمر لديه عدد من المشاريع الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، منها فيلم "طلقني" بطولة الفنان كريم محمود عبدالعزيز والفنانة دينا الشربيني.

نجل أيمن بهجت قمر يتسلم تكريم جده بدلا من والده

