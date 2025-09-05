راغب علامة يلاحق من تطاولوا وأساءوا له عبر مواقع التواصل الاجتماعي

كتب- مروان الطيب:

أصدر المكتب الإعلامي للفنان راغب علامة بيانا أوضح خلاله عن نيته ملاحقة كل من تطاولوا وأساءوا له قضائيا، وشدد على أنه مثال للاحترام والتقدير منذ انطلاق مسيرته الفنية.

وجاء البيان كالتالي: "نود أن نوضح أن الفنان راغب علامة، منذ انطلاق مسيرته الفنية، كان دائما مثالا للاحترام والتقدير، ملتزما بقيمه وأخلاقه في كل تعاملاته مع الجمهور والزملاء".

وأضاف البيان: "مؤخرا شهدنا تعرضه لسلسلة من الإهانات المباشرة على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي لا تليق بمكانته ولا بجمهورنا الكريم، ولا بالقارئ المحترم، إن مثل هذه التصرفات لا تتوافق مع مبادئه، ولا تعكس الصورة الحقيقية للفن والإبداع، وبناء عليه وحرصا على حماية سمعة الفنان وكرامة الجمهور، قرر المكتب القانوني للفنان راغب علامة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة بعض الأشخاص الذين قاموا بالإساءة والتطاول، وذلك وفقا للقوانين المرعية للإجراءات".

وانتهى البيان: "نؤكد أن الفنان راغب علامة لا يقبل التعدي وسوف يأخذ حقه من خلال القانون، وسنواصل الدفاع عن حقوقه القانونية والأخلاقية بكل الوسائل المشروعة، نشكركم على دعمكم المستمر، ونعدكم بالمزيد من الأعمال والفعاليات التي تليق بجمهورنا العزيز".

يُذكر أن الفنان راغب علامة تعرض مؤخرًا لموقف محرج أثناء إحيائه حفل غنائي في الساحل الشمالي، إذ قامت إحدى المعجبات على المسرح بتقبيله، وأعلن الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية في بيان صحفي، قرار إيقاف المطرب راغب علامة عن الغناء في مصر واستدعائه للتحقيق بسبب ما حدث في حفله الذي أقيم بالساحل الشمالي.

وعن أزمته مع النقيب مصطفى كامل كتب راغب عبر حسابه على "X": "جمهوري الغالي، في إتصال تليفوني بيني وبين النقيب والفنان مصطفى كامل وبكل النوايا الطيبة كان الحديث أنه ليس في مصلحة أحد هذا الوضع، ولا اقبل ان يكون هناك خلاف على الإطلاق ومن يتطاول على النقيب كأنه تطاول عليا وعلى جمهوري شخصياً.. وأنا بتشرف بزيارة النقابة في أي وقت وأقدر النقيب كما أقدره كشاعر وملحن ومطرب".

مضيفا: "وواجبنا هو إسعاد الجماهير وليس تفريقها بين القيل والقال وصورتنا لازم تفضل جميلة وكل الإشكاليات نعتبرها غيمة صيف وعدت بين الأخوة. وقد كانت المكالمة بيني وبين أخي مصطفى كلها محبه وشفافية وما يعنينا فيها أن تبقى مصر هي وجهة أساسية لكل مبدع ودائماً هي هوليوود الشرق، وإلى جمهوري المصري الغالي وجمهوري العربي الحبيب بحبكم بحبكم بحبكم حتى ينقطع النفس".

