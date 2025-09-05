كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة ثراء جبيل، متابعيها عبر السوشيال ميديا، إطلالة جريئة لها تبرز تطور حملها.

ونشرت ثراء، الصور التي أظهرت حملها واقتراب ولادتها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "طفلتي تكبر بداخلي، وقلبي يكبر بالفرح".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "ما شاء الله، ربنا يقومك بالسلامة، افتكرتك شيرين عبد الوهاب، قمر، تقومي بألف سلامة".

وكانت ثراء جبيل، أعلنت عن حملها وانتظارها لمولودها الأول من زوجها مختار الديناري، عبر حسابها على "إنستجرام"، وعلقت: "معجزتنا الصغيرة في الطريق.. الخطوات الأولى نحو الأمومة".

يذكر أن، ثراء جبيل كانت قد أعلنت في 28 ديسمبر 2023، عن زواجها رسميًا من الممثل الشاب مختار الديناري، وذلك عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، وعلقت: "بعد ما مختار جاتله منحة فولبرايت وعشان هيقعد سنتين قررنا نتجوز في أمريكا في أجمل وقت في السنة بالنسبالي.. في الكريسماس ٢٥\١٢\٢٠٢٣.. وبعدين نفرح وسط حبايبنا في مصر".