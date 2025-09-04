بدرية طلبة تثير الجدل من جديد: "أنا مش مياه غازية عشان تقاطعوها"

كتب- مروان الطيب:

تواصل الفنانة بدرية طلبة إثارة الجدل بتصريحاتها مهاجمة من انتقدوها على مواقع التواصل الاجتماعي.

حلت بدرية طلبة ضيفة على برنامج "كلام الناس" تقديم المذيعة ياسمين عز على قناة "MBC مصر"، وتطرقت خلال حديثها لهجوم البعض عليها ومطالبتهم بمقاطعتها فنيا.

وقالت بدرية طلبة "هو أنا مياه غازية أو مياه معدنية هتقاطعوها، أنا الجوكر بتاعة الشغلانة وبيجبوني علشان أقوم بأدوار تعيش العمر".

يُذكر أن الفنانة بدرية طلبة نشرت مقطع فيديو خلال الساعات القليلة الماضية عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، ظهرت خلاله بأحد الشوارع والتف حولها عدد من جمهورها الذين احتفوا بها وسط سعادة غامرة من جانبها.

وكتبت بدرية على الفيديو: "لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم.. ألف شكر يا رب على حب الناس البسيطة الجميلة بدون مقابل، ربنا يديمكم في حياتي وربنا جبرني وسترني بدعائكم يا أحلى ناس".

وكان مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، قرر تحويل الفنانة بدرية طلبة للتحقيق، وذلك بالإجماع، واعتبار ما صدر منها تجاوزا صارخا في حق الجمهور.

وأبدت الفنانة بدرية طلبة استعدادها للتحقيق معها في نقابة المهن التمثيلية، على ما بدر منها في مقاطع فيديو تم تداولها على موقع "فيسبوك"، مقتطعة من بث مباشر لها.

وكتبت بدرية طلبة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "وأنا تحت أمر نقابتي لأن أنا فعلا غلطانة أني أنساق وراء قلة لا يمثلون الشعب المصري، واديتهم فرصه يستغلوا فيديوهات ويختزلوا منها ويستخدموها ضدي".

وأضافت: "حتى أما حبيت أعتذر للجمهور اللي بيحبني قدمت إعتذار بعصبية لأنهم بردو دخلوا استفزوني وانسقت تاني وراهم ودي غلطتي كان لازم أكون أهدا من كدا".

وتابعت: "أكيد اللي بيحبونى هيلتمسوا لي العذر بكرر آسفي واعتذاري للجمهور اللي كان سبب في وجودى ولا يمكن أغلط في ناس بتحبني وهما سبب في اللي أنا فيه، ومن فضلكم متصدقوش اللي شفتوه لأن الفيديوهات كاملة موجودة على صفحتي".

يذكر أن آخر مشاركات الفنانة بدرية طلبة كانت بمسلسل "سيد الناس" بطولة الفنان عمرو سعد، ومسلسل "وتقابل حبيب" بطولة الفنانة ياسمين عبدالعزيز وعرضا ضمن موسم دراما رمضان 2025.