"ولا جيم ولا وجع دماغ".. إسلام إبراهيم بـ "تيشيرت كمال الأجسام" على البحر

04:44 م الخميس 04 سبتمبر 2025
كتبت- سهيلة أسامة:

شارك الفنان إسلام إبراهيم متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، صورًا طريفة ظهر خلالها مرتديًا "تيشيرت" مطبوعًا عليه صورة لجسد رياضي بـ"عضلات البطن والصدر".

وعلّق "إسلام" على الصور مازحًا: "ولا Ai ولا إيديت ولا مرواح جيم ووجع دماغ، هو بس الواحد يشغل دماغه وكله هيبقى تمام.. إسلام إبراهيم الساحل الشمالي آخر أيام الصيفية".

وتفاعل متابعيه مع الصور وجاءت بعض التعليقات، كالتالي: "طلع الموضوع بسيط"، "عالمي والله يا إسلام"، "روتين الفورمة يا فنان"، "أوعى يكون فوتوشوب".

يذكر أن الفنان إسلام إبراهيم شارك في دراما رمضان 2025 بمسلسل "حسبة عمري".

مسلسل "حسبة عمري" من بطولة روجينا وعمرو عبدالجليل ومحمد رضوان ومحمود البزاوي وعلي الطيب ونادين ورانيا فريد شوقي، إخراج مي ممدوح وتأليف محمود عزت، ويتكون من 15 حلقة.

إسلام إبراهيم
