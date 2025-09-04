الشاعر بهاء الدين محمد يوضح تأثير نسبه إلى الرسول

كتب-مصطفى حمزة:

كشف الشاعر بهاء الدين محمد، عن تأثير نسبه إلى الأشراف "آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم"، على أعماله الغنائية.

واحتفل بهاء الدين محمد، بالمولد النبوي الشريف، عبر صفحته في موقع فيسبوك بنشر صورة شهادة من نقابة السادة الأشراف في مصر المعنية بإثبات النسب إلى "آل البيت"، لإثبات نسب والده إلى آل البيت رسول الله.

وكتب: "كل يوم وأنتم دايما طيبين وبخير وستر، لما تتولد وتعرف إنك حفيد رسول الله عليه الصلاة والسلام وتعرف إنك من الأشراف، وكل ماتكبر تعرف قيمة هذا الشرف وتحافظ على نفسك وتعيش واخد بالك من أعمالك وتصرفاتك، وتكمل تربية نفسك وقلبك و روحك، وتتوكل على الله حق توكل، وتشوف الحياة بشكل تاني، ويبقالك عالم خاص" .

وتابع: "ولما ربنا يوهبني أكتب وأتأمل في المشاعر بمعاني تعيش وتعالج قضايا العلاقات ويحصل تواصل بينى وبين ملايين من القلوب، ثم لما أتمكن من أدوات الشعر يوهبني نعم الله وأكتبها وأتأمل فيها أكيد ده خير من خيرات هذا الشرف، الحمد لله (بين أمته شاهد حزين على فعلها

وقلبه الحبيب يوم الحساب يشفعلها، وف المعراج شاف الآيات والمعجزات، ماطلبش من ربه البقاء ورجعلها) نعمة محمد عليه الصلاة والسلام ، تأملات في نعم الله، بهاء الدين محمد مصطفى أحمد سليمان".

وتعاون الشاعر بهاء الدين محمد، مع النجم عمرو دياب، في ألبومه "ابتدينا"، إذ لحن وغنى عمرو، أغنية "أرجعلها"، وتولى التوزيع أسامة الهندي.

