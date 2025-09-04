إعلان

نادية الجندي تستعيد ذكرياتها وتنشر صورة وهي صغيرة.. والجمهور يغازلها

12:37 ص الخميس 04 سبتمبر 2025

كتب - معتز عباس:

شاركت النجمة نادية الجندي متابعيها والجمهور على السوشيال ميديا، صورة لها في الشباب.

واستعادت نادية الجندي ذكريات شبابها بنشر صورة لها وهي صغيرة عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

تفاعل المتابعين، مع الصورة، وجاءت التعليقات، كالتالي: "ملكة جمال"، "زي القمر"، "مفيش زيك يا قمر"، "ملكة جمال الربيع"، "من صغرها ملكة".

يُذكر أن آخر مشاركات نادية الجندي كانت من خلال مسلسل "سكر زيادة"، الذي شاركها بطولته كل من نبيلة عبيد، سميحة أيوب، وهالة فاخر، وعُرض عام 2020.

اقرأ أيضا..

بـ كروب توب ونظارة شمس.. إيمان العاصي تتألق في أحدث ظهور

صورة نادرة تجمع عادل إمام وسعيد صالح من 40 سنة

