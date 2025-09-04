تفاصيل مسلسل"سنجل ماذر فاذر" لـ ريهام عبدالغفور وشريف سلامة

كتب- هاني صابر:

بدأ صناع مسلسل "سنجل ماذر فاذر" في تصوير أولى مشاهد العمل الذي تنتجه شركة "الصباح إخوان".

أحداث مسلسل "سنجل ماذر فاذر"

مسلسل "سنجل ماذر فاذر" يُعد تجربة درامية مختلفة تمزج بين اللايت كوميدي وقصص الحب التي تحمل أبعاداً وتعكس واقعاً تمرّ به معظم العلاقات، وذلك من خلال مجموعة مواقف طريفة.

أبطال "سنجل ماذر فاذر"

يخوض بطولة مسلسل سنجل ماذر فاذر كل من ريهام عبد الغفور، شريف سلامة، هنادي مهنا، محمد كيلاني وغيرهم...

حلقات مسلسل "سنجل ماذر فاذر"

يضم مسلسل "سنجل ماذر فاذر" 15 حلقة من تأليف وإخراج تامر نادي.

مكان عرض "سنجل ماذر فاذر"

يعرض مسلسل "سنجل ماذر فاذر" عبر منصة "شاهد" خلال شهور قليلة.