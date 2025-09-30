بالفيديو..الكشف عن برومو عودة باسم يوسف على قناة "On"

كشفت شبكة قنوات "On" عن البرومو التشويقي لعودة الإعلامي باسم يوسف بعد غياب سنوات، إذ سيظهر ضمن فقرات برنامج "كلمة أخيرة" تقديم الإعلامي أحمد سالم، بدءا من يوم 7 أكتوبر المقبل.

واستعرض البرومو مدى تأثير الإعلامي باسم يوسف هلال تواجده في الولايات المتحدة الأمريكية، إذ سيتطرق باسم يوسف خلال البرنامج عن رحلته الشخصية ومدى تطوره خلال السنوات الماضية.

وأعلنت شبكة ON، عن تعاون مع الإعلامي العربي الأشهر باسم يوسف كضيف في سلسلة حلقات خاصة يستضيفه من خلالها الإعلامي أحمد سالم في برنامجه كلمة أخيرة.

تأتي هذه الخطوة لتؤكد التزام شبكة ON بتقديم محتوى نوعي يجمع بين الجرأة والمصداقية، ويمنح المشاهد فرصة فريدة لمتابعة رحلة واحد من أبرز الأصوات الإعلامية العربية وأكثرها تأثيرًا في العالم.

وخلال هذه اللقاءات الحصرية، يفتح باسم يوسف قلبه ليحكي تفاصيل رحلته الشخصية وتطوره المهني في الغرب، مع قصص وحكايات من خلف الكواليس تحكى لأول مرة عن ظهوره الإعلامي المكثف في الآونة الأخيرة.

السلسلة المنتظرة ستكشف عن ملامح مسيرة فريدة امتزجت فيها السخرية بالجرأة والصدق، لتقدم للجمهور العربي رؤية معمّقة لتجربة باسم يوسف داخل وخارج العالم العربي.

