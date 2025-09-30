إعلان

"ميني جيب تايجر".. أحدث جلسة تصوير جريئة لـ هدى المفتي

كتب : مصراوي

11:13 م 30/09/2025
    هدي المفتي مرتدية فستان جريء
    هدى المفتي مرتدية ميني جيبت تايجر (3)
    هدى المفتي مرتدية ميني جيبت تايجر (2)

كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة هدى المفتي أنظار متابعيها من أحدث جلسة تصوير "جريئة" خضعت لها مؤخرًا.

وظهرت هدى بإطلالتين من مشاركتها في أحد عروض الأزياء العالمية، أحدها مرتدية "ميني جيب تايجر، والأخرى فستان طويل وشفاف، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

تفاعل المتابعين بشكل كبير مع الإطلالة وجاءت التعليقات، كالتالي: "جميلة الجميلات"، "خطيرة أوي"، "تحفة وخطيرة"، "حتة سكر"، "الملاك البريء".

كانت آخر مشاركات هدى المفتي الفنية بمسلسل "80 باكو" وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.د، بطولة انتصار، دنيا سامي، رحمة أحمد فرج.

يذكر أن هدى المفتي تشارك في فيلم "بنات فاتن" بطولة النجمة يسرا والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

هدى المفتي انستجرام الأزياء العالمية

